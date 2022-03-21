Зеленский об ультиматуме Путина: Украина не может выполнить это

Президент Владимир Зеленский, комментируя ультиматум путинской Российской Федерации, заявил, что Украина не может его выполнить.

– Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать, – подчеркнул Зеленский в интервью изданию Суспільне, отрывки из которого опубликовали в понедельник, 21 марта.

Напомним, украинские власти отвергли ультиматум российских захватчиков с требованием капитуляции защитников Украины в нашем городе-герое Мариуполе.

Отметим, что накануне в Кремле предъявили украинским военным, которые находятся в Мариуполе, ультиматум: в РФ хотят, чтобы войска Украины сложили оружие и покинули город 21 марта. В таком случае украинским военным якобы позволили бы покинуть город “по согласованному с Украиной маршруту”.

Там подчеркивали, что защитники не должны иметь при себе оружие и боеприпасы. И лишь после этого, как утверждало военное руководство РФ, началась бы “эвакуация мирных жителей”.