На Черниговщине сократили комендантский час, чтобы дать жителям больше времени для работы – Чаус

Для увеличения времени, отведенного для повседневной работы, на Черниговщине с сегодняшнего дня комендантский час будет действовать с 20.00 до 6.00. Как пояснил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, это сделано для того, чтобы у жителей региона было больше времени для повседневных дел.

— Увеличивается световой день, и нужно работать дольше, — сказал Чаус.

Вместе с тем, по его словам, каждая община может отдельно устанавливать свою продолжительность комендантского часа. Для этого нужно только согласовать это решение с соответствующей районной военной администрацией.

Общую ситуацию в регионе Чаус охарактеризовал как стандартную:

— Стандартно по Чернигову что-то бьет. Прилетают снаряды по гражданской инфраструктуре. Немного достается Нежину тоже. По другим общинам ситуация без изменений. На фронте ситуация тоже без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям, и уверен, что очень скоро нас ждет победа.

Одновременно с удачными действиями ВСУ в регион продолжает поступать гуманитарная помощь, распространяемая по населенным пунктам области.

— Слава Богу, у нас с гуманитаркой Нежин, Прилуки. И все почти с гуманитаркой. Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где находится враг, мы и туда доезжаем, – рассказал глава области.

Хотя несколько населенных пунктов региона до сих пор остаются недоступными, Чаус уверен, что это ненадолго.

— Побежали. У всех своя работа. Без паники, каждый делает свою работу: Вооруженные силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз благодарю коммунальщиков и аварийные бригады за их самоотверженность, труд и героизм, — начал очередной день войны глава Черниговской ОВА.