На Чернігівщині скоротили комендантську годину, щоб надати мешканцям більше часу для роботи – Чаус

Задля збільшення часу, відведеного для повсякденної роботи, на Чернігівщині відсьогодні комендантська година буде діяти з 20.00 до 6.00. Як пояснив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, це зроблено для того, щоб мешканці регіону мали більше часу для буденних справ.

– Збільшується доба світлова, і треба працювати довше, – сказав Чаус.

Разом з тим, за його словами, кожна громада може окремо встановлювати власну тривалість комендантської години. Для цього треба лише погодити це рішення з відповідною районною військовою адміністрацією.

Загальну ситуацію в регіоні Чаус охарактеризував як стандартну:

– Стандартно по Чернігову щось гупає. Прилітають снаряди на цивільну інфраструктуру. Трохи дістається Ніжину теж. По інших громадах ситуація без змін. На фронті ситуація також без змін: ми наносимо потужні удари по ворожих позиціях, і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога.

Одночасно з вдалими діями ЗСУ до регіону продовжує надходити гуманітарна допомога, яку розповсюджують населеними пунктами області.

– Слава Богу, у нас з гуманітаркою Ніжин, Прилуки. Та всі майже з гуманітаркою. Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо, – розповів очільник області.

Хоча кілька населених пунктів регіону досі залишаються недоступними, Чаус впевнений, що це ненадовго.

– Побігли. У всіх своя робота. Без паніки, кожен робить свою роботу: Збройні сили воюють; волонтери доставляють допомогу; влада забезпечує життєдіяльність інфраструктури (наскільки це можливо). Ще раз дякую комунальниками і аварійним бригадам за їх самовідданість, працю та героїзм, – розпочав черговий день війни голова Чернігівської ОВА.