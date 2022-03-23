Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Общество

Получили 100 тыс. тонн гуманитарной помощи: Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Получили 100 тыс. тонн гуманитарной помощи: Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров за помощь Украине и отметил, что с нами – весь мир.

По его словами, представители европейского государства высокого уровня соглашаются лично приобщиться к гуманитарной миссии. Только за две недели в Украину поступило уже более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.

– Я благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину, за Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честную. И побуждают смотреть реалистично. На то, что происходят в боях. И то, что мир не остановится в защите правды. Нашей правды, – сказал президент.

Зеленский заявил, что создан сайт help.gov.ua. для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами. Благодаря ресурсу можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Зеленский добавил, что на этой неделе его ждут три важных саммита: Большой семерки, НАТО и ЕС.

— Новые пакеты санкций, новая помощь. Будем работать, будем бороться, как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. В результате. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим. А это точно будет, – добавил Зеленский.

Читайте
Закрытое небо и предоставление средств ПВО: о чем Зеленский будет говорить на саммите НАТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка