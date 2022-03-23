Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров за помощь Украине и отметил, что с нами – весь мир.

По его словами, представители европейского государства высокого уровня соглашаются лично приобщиться к гуманитарной миссии. Только за две недели в Украину поступило уже более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.

– Я благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину, за Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честную. И побуждают смотреть реалистично. На то, что происходят в боях. И то, что мир не остановится в защите правды. Нашей правды, – сказал президент.

Зеленский заявил, что создан сайт help.gov.ua. для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами. Благодаря ресурсу можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Зеленский добавил, что на этой неделе его ждут три важных саммита: Большой семерки, НАТО и ЕС.