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Факти / Україна / Суспільство

Отримали 100 тис. тонн гуманітарної допомоги: Зеленський подякував світовим лідерам за підтримку

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Отримали 100 тис. тонн гуманітарної допомоги: Зеленський подякував світовим лідерам за підтримку

Президент Володимир Зеленський подякував світовим лідерам за допомогу Україні та зазначив, що з нами – увесь світ.

За словами Зеленського, представники європейської держави високого рівня погоджуються особисто долучитися до гуманітарної місії. Лише за два тижні в Україну надійшло вже понад 100 тис. тонн гуманітарної допомоги.

– Я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять у Москву реальну картину. Чесну. І спонукають дивитися реалістично. На те, що відбувається в боях. І на те, що світ не зупиниться у захисті правди. Нашої правди, – сказав президент.

Зеленський заявив, що створено сайт help.gov.ua. для тих, хто хоче та може допомагати з гуманітарними вантажами. За допомогою ресурсу можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж.

Президент додав, що цього тижня його чекають три важливі саміти: Великої сімки, НАТО і ЄС.

– Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротися як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх цих майданчиках. Із повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимось. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде, – додав Зеленський.

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