Закрытое небо и предоставление средств ПВО: о чем Зеленский будет говорить на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта. Украинский лидер свяжется с представителями альянса по видеоформату.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

— Украина там будет активно участвовать. Как именно мы пока определяемся. По меньшей мере, это будет обращение президента, максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни, – заявил Никифоров в эфире телемарафона.

Президент Украины будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

– Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию. О новых форматах безопасности говорить не будут, — отметил спикер президента.