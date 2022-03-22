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Факты / Украина / Общество

Для украинских школьников откроют регистрацию на обновленный парламентский урок

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Онлайн освіта

22 марта Образовательный центр Верховной Рады Украины откроет регистрацию на обновленный парламентский урок, предназначенный для школьников средних и старших классов.

Дети этой возрастной категории смогут продолжить обучение и получить новые знания в условиях войны.

Кроме того, вскоре появятся обновленные программы психологической поддержки, закрытые и открытые онлайн-встречи с известными специалистами, уроки по основам парламентаризма и демократии, медиаграмотности, кибербезопасности, добродетели, онлайн-мероприятия с народными депутатами, полезные советы для родителей и учителей.

Для того, чтобы не пропустить что-то интересное, нужно следить за информацией на официальных страницах центра в Instagram, Facebook и Telegram.

Из-за войны в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, украинские школы прекратили работать. Со временем ряд из них возобновил работу, но только в безопасных регионах.

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Значительная часть украинских детей покинули свои дома и вынуждены учиться онлайн. Для них создали ряд интересных сайтов и ресурсов, которые будут способствовать саморазвитию.

Источник: Образовательный центр Верховной Рады Украины

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Фото: Depositphotos

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