22 марта Образовательный центр Верховной Рады Украины откроет регистрацию на обновленный парламентский урок, предназначенный для школьников средних и старших классов.

Дети этой возрастной категории смогут продолжить обучение и получить новые знания в условиях войны.

Кроме того, вскоре появятся обновленные программы психологической поддержки, закрытые и открытые онлайн-встречи с известными специалистами, уроки по основам парламентаризма и демократии, медиаграмотности, кибербезопасности, добродетели, онлайн-мероприятия с народными депутатами, полезные советы для родителей и учителей.

Для того, чтобы не пропустить что-то интересное, нужно следить за информацией на официальных страницах центра в Instagram, Facebook и Telegram.

Из-за войны в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, украинские школы прекратили работать. Со временем ряд из них возобновил работу, но только в безопасных регионах.

Значительная часть украинских детей покинули свои дома и вынуждены учиться онлайн. Для них создали ряд интересных сайтов и ресурсов, которые будут способствовать саморазвитию.

Источник: Образовательный центр Верховной Рады Украины