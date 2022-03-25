Для украинцев, которые из-за войны вынуждены искать убежище за рубежом, заработала платформа Handy Friends for Ukraine.

Это легкий в использовании цифровой помощник в виде чат-бота в мессенджерах Viber и Telegram, который помогает украинцам найти необходимую информацию о жилье, медицине, образовании и адаптироваться к жизни за рубежом.

Платформа работает уже в 44 странах мира, она объединяет волонтеров, бизнес, органы власти, гуманитарные организации и нуждающихся в помощи.

Как работает HandyFriendsBot?

Для получения помощи украинцам за рубежом необходимо подключить цифровой помощник @HandyFriendsBot в Viber или Telegram или перейти по этой ссылке https://www.handyfriends.handy.ai/

Чат-бот поможет найти жилье, зарегистрироваться, получить информацию о медицинских услугах, образовании, юридических консультациях, а также вернуться домой, когда война закончится.

Кроме необходимой информации, цифровой помощник предоставляет возможность отправить запрос о помощи волонтерам, которые направят его компетентным специалистам для быстрого решения проблемы.

HandyFriendsBot стремится облегчить работу волонтерам, ведь помогает пользователям найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. В то же время волонтеры имеют больше возможностей для оказания важной помощи.

Также цифровой помощник — удобная площадка для авторов, которые могут делиться полезной информацией с миллионами украинцев за рубежом.

Как стать волонтером HandyFriendsBot

Команда HandyFriendsBot приглашает присоединиться к проекту волонтеров и помогать украинцам за границей:

делиться полезной информацией, помогающей адаптироваться в новой стране; как волонтер своими профессиональными услугами про-боно в рабочее время; как волонтер-модератор, который в свое свободное время помогает проверять информацию.

Для того, чтобы стать волонтером проекта, нужно перейти по этой ссылке: https://www.handyfriends.handy.ai/for-volunteers

Handy Friends for Ukraine – это гуманитарная инициатива украинской команды Handy.ai в партнерстве с Министерством иностранных дел Украины при поддержке Google for Startups и Rakuten Viber.