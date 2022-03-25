Для українців, які через війну змушені шукати прихисток за кордоном, запрацювала платформа Handy Friends for Ukraine.

Це легкий у використанні цифровий помічник у вигляді чат-бота у месенджерах – Viber і Telegram, який допомагає українцям знайти необхідну інформацію про житло, медицину, освіту та адаптуватись до життя за кордоном.

Платформа працює вже у 44 країнах світу, вона об’єднує волонтерів, бізнес, органи влади, гуманітарні організації та тих, хто наразі потребує допомоги.

Як працює HandyFriendsBot?

Спершу для отримання допомоги українцям за кордоном необхідно підключити цифровий помічник @HandyFriendsBot у Viber або Telegram або ж перейти за цим посиланням https://www.handyfriends.handy.ai/

Чат-бот допоможе знайти житло, зареєструватись, отримати інформацію щодо медичних послуг, освіти, юридичних консультацій, а також повернутись додому, коли війна скінчиться.

Окрім необхідної інформації, цифровий помічник надає можливість відправити запит про допомогу волонтерам, які скерують його до компетентних спеціалістів для швидкого вирішення проблеми.

HandyFriendsBot має на меті полегшити роботу волонтерам, адже допомагає користувачам знайти відповіді на найбільш поширені запитання. Водночас волонтери мають більше можливостей для надання важливої допомоги.

Також цифровий помічник є зручним майданчиком для авторів, які можуть ділитись корисною інформацією з мільйонами українців за кордоном.

Як стати волонтером HandyFriendsBot?

Команда HandyFriendsBot запрошує долучатись до проекту волонтерів та допомагати українцям за кордоном:

ділитись корисною інформацією, що допомагає адаптуватися у новій країні;

як волонтер своїми професійними послугами про-боно у робочий час;

як волонтер-модератор, котрий у свій вільний час допомагає перевіряти інформацію. Для того, щоб стати волонтером проекту потрібно перейти за цим посиланням: https://www.handyfriends.handy.ai/for-volunteers

Handy Friends for Ukraine – це гуманітарна ініціатива української команди Handy.ai у партнерстві з Міністерством закордонних справ України за підтримки Google for Startups та Rakuten Viber.