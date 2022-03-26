В освобожденных городах Украины возможно минирование домов — что делать, если нашли мину

В городах, которые были освобождены ВСУ от российских оккупантов, возможно минирование домов и окрестностей населенных пунктов.
Об этом сообщает Управление госохраны Украины.
— Стало известно, что украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. Предупреждаем, это опасно! В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики.
ЦПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин и мин-ловушек. Будьте осторожны там, где шли уличные бои. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших, — отмечается в сообщении.
Управление госохраны напомнило украинцам, как необходимо действовать в случае нахождения мины:
- Ни в коем случае не трогайте ее.
- Немедленно сообщите о обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите как можно дальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.