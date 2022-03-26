В освобожденных городах Украины возможно минирование домов — что делать, если нашли мину

В городах, которые были освобождены ВСУ от российских оккупантов, возможно минирование домов и окрестностей населенных пунктов.

Об этом сообщает Управление госохраны Украины.

— Стало известно, что украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. Предупреждаем, это опасно! В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики.

ЦПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин и мин-ловушек. Будьте осторожны там, где шли уличные бои. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших, — отмечается в сообщении.