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Факти / Україна / Суспільство

У звільнених містах України можливе мінування будинків – що робити, якщо знайшли міну

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
розмінування

У містах, які були звільнені ЗСУ від російських окупантів, можливе мінування будинків і околиць населених пунктів.

Про це повідомляє Управління держохорони України.

– Стало відомо, що українці почали повертатися в міста, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно! У зв’язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники.

ЦПД при РНБО України в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін та мін-пасток. Будьте обережні там, де йшли вуличні бої. Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих, – наголошується в повідомленні.

Управління держохорони нагадало українцям, як необхідно діяти в разі знаходження міни:

  • Ні в якому разі не чіпайте підозрілий предмет.
  • Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета.
  • Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
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