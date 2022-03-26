У звільнених містах України можливе мінування будинків – що робити, якщо знайшли міну

У містах, які були звільнені ЗСУ від російських окупантів, можливе мінування будинків і околиць населених пунктів.
Про це повідомляє Управління держохорони України.
– Стало відомо, що українці почали повертатися в міста, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно! У зв’язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники.
ЦПД при РНБО України в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін та мін-пасток. Будьте обережні там, де йшли вуличні бої. Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих, – наголошується в повідомленні.
Управління держохорони нагадало українцям, як необхідно діяти в разі знаходження міни:
- Ні в якому разі не чіпайте підозрілий предмет.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якнайдалі від підозрілого предмета.
- Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.