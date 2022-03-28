Генпрокурор Ирина Венедиктова не исключает квалификацию преступлений российской армии в Мариуполе как геноцида. Об этом она сообщила на брифинге в украинском медиа-центре.

— То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления… У войны есть правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда весь город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, пытающиеся уехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом отметил министр государства-агрессора Лавров, роддом, – отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что из Мариуполя были депортированы взрослые и дети. По этому факту было открыто два дела по принудительной депортации.

— Отдельное большое – о депортации из Украины и отдельное – о депортации детей. Более 2 тыс. детей были депортированы только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но, как гражданин, я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит, — добавила Венедиктова.

Она подчеркнула, что президент Путин хочет уничтожить Украину как государство, а украинский народ как нацию. Именно с этим, по ее мнению, связаны эти депортации и “эвакуации”. Венедиктова напомнила, что с Украиной это уже делали, были депортации народов, были уничтожения через Голодомор.