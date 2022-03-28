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Факти / Україна / Суспільство

Путін хоче знищити український народ як націю, з цим пов’язані депортації – Венедіктова

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ірина Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова не виключає кваліфікацію злочинів російської армії у Маріуполі як геноциду. Про це вона повідомила під час брифінгу в українському медіацентрі.

— Те, що відбувається в Маріуполі, це вже не воєнні злочини… Війна має правила, а тут вже поза всякими правилами. Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду, коли ціле місто перебуває в заручниках.

Де люди перебувають без води, без їжі, без тепла. Де немає можливості виїхати. Де колони, які намагаються виїхати, розстрілюють. Де знищується, і про це зазначив міністр держави-агресора Лавров, пологовий будинок, – зазначила вона.

Венедіктова наголосила, що з Маріуполя депортували дорослих і дітей. За цим фактом відкрили дві справи щодо примусової депортації.

— Окрема велика – про депортацію з України та окрема – про депортацію дітей. Понад 2 тис. дітей депортували тільки з Маріуполя. Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається, – додала Венедіктова.

Вона наголосила, що президент Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю. Саме з цим, на її думку пов’язані ці депортації та “евакуації”. Венедіктова нагадала, що з Україною це вже робили, були депортації народів, були знищення через Голодомор.

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Фото: УНІАН

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