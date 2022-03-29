Сейчас много граждан Украины интересуются, как дистанционно войти в Электронный кабинет плательщика налогов, чтобы получить детальную информацию о начисленных налогах и прочую интересующую плательщиков налогов информацию.

Зачем это нужно

В этом электронном кабинете граждане Украины могут получить информацию по отчислениям налогов в налоговую службу. Можно сделать выписку, посмотреть, сколько было начислено и уплачено налогов в определенный период.

Можно также получить много различных справок, которые необходимо предоставить в любые инстанции.

Для того, чтобы не ехать в свое региональное управление налоговой службы, все это можно сделать в Электронном кабинете плательщика налогов.

Как войти

Электронный кабинет плательщика налогов находится на официальном сайте Налоговой службы Украины.

Открываете в браузере поисковик и пишете Кабинет налогоплательщика. Заходите на главную страницу и нажимаете справа вверху кнопку Вход.

Есть несколько вариантов, с помощью которых можно войти в Электронный кабинет.

1. Файловый ключ. Это электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее нужно сгенерировать в любом региональном управлении ФСС, Приватбанке или Ощадбанке до того, как вы решите войти в электронный кабинет.

Выбираете кнопку Файловый ключ и в выпадающем списке выбираете центр, в котором вы получили ЭЦП.

Подтягиваете ЭЦП, которая хранится в компьютере, открываете и набираете пароль, который оставляли при регистрации электронно-цифровой подписи.

Затем пароль нужно Зачитать (нажать кнопку). Это означает, что система проверяет, правильный ли пароль.

Если вы правильно ввели пароль, то появляется кнопка Войти. Вот вы и вошли в кабинет плательщика налогов.

2. Id.gov.ua – это банковские сервисы, которые дают возможность с помощью интернет-банкинга вашего банка зайти в личный кабинет. Нажав на Id.gov.ua вы можете, вписав логин и пароль интернет-банкинга, попасть в личный электронный кабинет плательщика налогов.

При использовании Id.gov.ua выбираете кнопку Физическое лицо – Войти.

Здесь выбираете BANK ID НБУ, затем – свой банк, в котором вы зарегистрированы в интернет-банкинге.

Входите под паролем интернет-банкинга.

Когда всплывет окно BANK ID, нажимаете Продолжить и попадаете в личный кабинет плательщика аналогов.

3. Через приложение Дія. Нажимаете Дія – Получить код. Появляется QR-код. Это означает, что на телефоне нужно открыть приложение Дія, ввести PIN-код, который вводился при регистрации в приложении. Сверху справа нажать на значок QR. Наводите камеру на QR-код и входите в систему Электронный кабинет плательщика налогов.

Затем выбираете нужный вам раздел.

4. Аппаратный ключ. Это флэшка, на которой записан файл с вашей цифровой подписью, ключом, который определяет вас как физическое лицо, и с помощью которого вы можете войти в личный кабинет плательщика налогов. Вставляете флэшку в компьютер, находите нужный файл и вводите ключ в систему.

5. Облачное хранилище. Это место в интернете, где хранится ваш ключ – электронно-цифровая подпись.

Два последних способа мало кто использует, поэтому останавливаться на них не стоит.

Предупреждаем, что при входе в Электронный кабинет налогоплательщика может произойти сбой, и вам не удастся войти с первого раза. Система еще требует доработок.

Источник: Банковский клуб