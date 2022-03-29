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Факти / Україна / Суспільство

Електронний кабінет платника податків – як увійти

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
налоги

Зараз багато громадян України цікавляться, як дистанційно увійти до Електронного кабінету платника податків, щоб отримати детальну інформацію про податки, інші дані, що цікавлять платників податків.

Навіщо це потрібно

У цьому Електронному кабінеті громадяни можуть отримати інформацію щодо відрахування податків до податкової служби. Можна зробити виписку, подивитися, скільки було нараховано та сплачено податків у певний період.

Можна також отримати безліч різних довідок, які потрібно надати будь-якій інстанції.

Щоб не їхати у своє регіональне управління податкової служби, все це можна зробити в Електронному кабінеті.

Як увійти

Електронний кабінет платника податків міститься на офіційному сайті Податкової служби України.

Відкриваєте у браузері пошук і пишете Кабінет платника податків. Заходите на головну сторінку та натискаєте праворуч угорі кнопку Вхід.

Є кілька варіантів, за допомогою яких можна увійти до електронного кабінету.

1. Файловий ключ. Це електронний цифровий підпис (ЕЦП). Його необхідно згенерувати у будь-якому регіональному управлінні ФСС, Приватбанку або Ощадбанку до того, як ви вирішите увійти до електронного кабінету.

Вибираєте кнопку Файловий ключ і в списку вибираєте центр, в якому ви отримали ЕЦП.

Підтягуєте ЕЦП, що зберігається в комп’ютері, відкриваєте і набираєте пароль, який залишали під час реєстрації електронно-цифрового підпису.

Потім пароль потрібно Зачитати (натиснути кнопку). Це означає, що система перевіряє, чи правильний пароль.

Якщо ви правильно ввели пароль, з’являється кнопка Увійти. Ось ви й зайшли до кабінету платника податків.

2. Id.gov.ua – це банківські сервіси, які дозволяють за допомогою інтернет-банкінгу зайти до особистого кабінету. Натиснувши на Id.gov.ua ви можете, вписавши логін та пароль інтернет-банкінгу, потрапити до особистого електронного кабінету платника податків.

При використанні Id.gov.ua вибираєте кнопку Фізична особа – Увійти.

Вибираєте BANK ID НБУ, потім – свій банк, в якому ви зареєстровані в інтернет-банкінгу.

Заходите під паролем інтернет-банкінгу.

Коли спливе вікно BANK ID, натискаєте Продовжити і потрапляєте в особистий кабінет платника податків.

3. Через програму Дія. Натисніть ДіяОтримати код. З’являється QR-код. Це означає, що на телефоні потрібно відкрити програму Дія, ввести PIN-код, який вводився під час реєстрації в програмі. Натиснути піктограму QR зверху праворуч. Наводите камеру на QR та входите до системи Електронний кабінет платника податків.

Потім вибираєте потрібний розділ.

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4. Апаратний ключ. Це флешка, на якій записаний файл з вашим цифровим підписом, ключем, який визначає вас як фізичну особу, і за допомогою якої ви можете увійти до особистого кабінету платника податків. Вставляєте флешку в комп’ютер, знаходите потрібний файл і вводите ключ у систему.

5. Хмарне сховище. Це місце в інтернеті, де міститься ваш ключ – електронно-цифровий підпис.

Два останні способи мало хто використовує, тому зупинятися на них не варто.

Попереджаємо, що при вході до Електронного кабінету платника податків може статися збій, і вам не вдасться увійти з першого разу. Система ще потребує доопрацювання.

Джерело: Банківський клуб

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Фото: Depositphotos

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