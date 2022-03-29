Зараз багато громадян України цікавляться, як дистанційно увійти до Електронного кабінету платника податків, щоб отримати детальну інформацію про податки, інші дані, що цікавлять платників податків.

Навіщо це потрібно

У цьому Електронному кабінеті громадяни можуть отримати інформацію щодо відрахування податків до податкової служби. Можна зробити виписку, подивитися, скільки було нараховано та сплачено податків у певний період.

Можна також отримати безліч різних довідок, які потрібно надати будь-якій інстанції.

Щоб не їхати у своє регіональне управління податкової служби, все це можна зробити в Електронному кабінеті.

Як увійти

Електронний кабінет платника податків міститься на офіційному сайті Податкової служби України.

Відкриваєте у браузері пошук і пишете Кабінет платника податків. Заходите на головну сторінку та натискаєте праворуч угорі кнопку Вхід.

Є кілька варіантів, за допомогою яких можна увійти до електронного кабінету.

1. Файловий ключ. Це електронний цифровий підпис (ЕЦП). Його необхідно згенерувати у будь-якому регіональному управлінні ФСС, Приватбанку або Ощадбанку до того, як ви вирішите увійти до електронного кабінету.

Вибираєте кнопку Файловий ключ і в списку вибираєте центр, в якому ви отримали ЕЦП.

Підтягуєте ЕЦП, що зберігається в комп’ютері, відкриваєте і набираєте пароль, який залишали під час реєстрації електронно-цифрового підпису.

Потім пароль потрібно Зачитати (натиснути кнопку). Це означає, що система перевіряє, чи правильний пароль.

Якщо ви правильно ввели пароль, з’являється кнопка Увійти. Ось ви й зайшли до кабінету платника податків.

2. Id.gov.ua – це банківські сервіси, які дозволяють за допомогою інтернет-банкінгу зайти до особистого кабінету. Натиснувши на Id.gov.ua ви можете, вписавши логін та пароль інтернет-банкінгу, потрапити до особистого електронного кабінету платника податків.

При використанні Id.gov.ua вибираєте кнопку Фізична особа – Увійти.

Вибираєте BANK ID НБУ, потім – свій банк, в якому ви зареєстровані в інтернет-банкінгу.

Заходите під паролем інтернет-банкінгу.

Коли спливе вікно BANK ID, натискаєте Продовжити і потрапляєте в особистий кабінет платника податків.

3. Через програму Дія. Натисніть Дія – Отримати код. З’являється QR-код. Це означає, що на телефоні потрібно відкрити програму Дія, ввести PIN-код, який вводився під час реєстрації в програмі. Натиснути піктограму QR зверху праворуч. Наводите камеру на QR та входите до системи Електронний кабінет платника податків.

Потім вибираєте потрібний розділ.

4. Апаратний ключ. Це флешка, на якій записаний файл з вашим цифровим підписом, ключем, який визначає вас як фізичну особу, і за допомогою якої ви можете увійти до особистого кабінету платника податків. Вставляєте флешку в комп’ютер, знаходите потрібний файл і вводите ключ у систему.

5. Хмарне сховище. Це місце в інтернеті, де міститься ваш ключ – електронно-цифровий підпис.

Два останні способи мало хто використовує, тому зупинятися на них не варто.

Попереджаємо, що при вході до Електронного кабінету платника податків може статися збій, і вам не вдасться увійти з першого разу. Система ще потребує доопрацювання.

Джерело: Банківський клуб