Сделка с дьяволом: повлияют ли санкции против России на ход переговоров с Украиной

Поскольку мирные переговоры между Украиной и Россией продолжаются, Запад стремится найти баланс между заключением соглашения о прекращении войны и отправкой сильного месседжа президенту России Путину из-за его вторжения.

Американский журнал Newsweek пишет, что эксперты считают, что этот баланс может “подвергнуться испытаниям”, если РФ потребует отмены западных санкций.

— Во время этих переговоров западные лидеры практикуют “акт жонглирования”, пытаясь достичь мирного соглашения, а также посылают Путину сообщения против международной агрессии, — сказал профессор международных отношений Университета Южной Калифорнии в интервью изданию Newsweek Роберт Инглиш.

Он считает, что Россия в итоге потребует отмены санкций, объясняя, что мирные переговоры могут проходить в несколько этапов — с немедленным акцентом на демилитаризации, а позже — на нейтралитете Украины и санкциях.

Многие на Западе сначала “очень отрицательно” отреагируют на требование, утверждая, что агрессия никогда не должна быть вознаграждена, сказал он. Но он предостерег от такого жесткого подхода, предупредив, что это может продолжить конфликт.

— Если вы хотите получить удовольствие от того, что Путина отстранят от должности, уничтожат, убьют или арестуют, это удовольствие может стоить еще 5 тыс. жизней украинцев, – сказал он.

Инглиш добавил, что западные страны в прошлом встречались с другими мировыми лидерами, которых считали противниками, чтобы “заключить сделку с дьяволом”. Он, в частности, указал на Дейтонские соглашения 1995 года, в рамках которых лидеры вели переговоры о мирном соглашении в Боснии и Герцеговине.

Он также считает, что санкции Запада тормозят способность России участвовать в дальнейших конфликтах, показывая Путину, как Запад будет реагировать на любую предстоящую агрессию, а также разрушая его армию.

Другие эксперты по России не согласились, в частности, профессор Университета Макгилла Мария Попова.

— Запад не должен даже думать об отмене санкций, пока с украинской земли не уйдет последний российский солдат, — сказала Попова.

Она заявила, что для переговорщиков “чрезвычайно” преждевременно даже начинать обсуждение санкций во время мирных переговоров в Турции. По ее словам, если бы Россия подняла этот вопрос, она была бы “сбита с ног в этот момент”.

Единственным предметом переговоров, по словам Поповой, должна стать позиция Украины в международных системах, включая НАТО, а также обязательства не создавать ядерное вооружение.

Попова считает, что для России рано браться за любое серьезное соглашение, поскольку Путин “не отказался” от своих целей в Украине. Она предостерегла Запад от уступок, заявив, что они не могут подать сигнал о том, что украинская территория будет использоваться как “разменная монета”, указывая на более широкий контекст конфликта.

— То, что сейчас происходит, — это не только защита независимости Украины, но и международный порядок, основанный на правилах, не допускающий вознаграждения за межгосударственную агрессию, — сказала она.

Хотя санкции еще не были предметом переговоров, лидеры Украины и России указали, что они могут быть готовы к компромиссу по таким темам, как Донбасс, Крым и нейтральный статус Украины.

Пока что санкции касались российских банков, компаний, олигархов, законодателей, оборонных компаний и кораблей. Несколько стран, в том числе США, также прекратили импорт российской нефти, являющейся основным сектором ее экономики.

Когда начинаются мирные переговоры между Украиной и Россией, эксперты высказывали противоположные мнения по поводу того, должен ли Запад отменить санкции против России.

Несмотря на санкции, Россия продолжила вторжение в Украину. Но есть признаки того, что санкции застали Москву врасплох. На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Кремль был удивлен масштабом западных санкций.

— Когда резервы Центробанка были заморожены, никто из тех, кто предполагал, какие санкции введет Запад, не мог их представить, — сказал он во время выступления в МГИМО.

Война перевернула жизнь миллионов украинцев, создав то, что было названо гуманитарным кризисом. По данным ООН, погибли не менее 1 179 мирных жителей, а Россию осуждает международное сообщество за нападения на гражданские районы, включая школы и больницы. Между тем, еще миллионы украинцев были перемещены из-за конфликта.