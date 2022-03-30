Угода з дияволом: чи вплинуть санкції проти Росії на хід переговорів з Україною

Оскільки мирні переговори між Україною та Росією тривають, Захід прагне знайти баланс між укладенням угоди про припинення війни та відправленням сильного меседжу президентові Росії Путіну через його вторгнення.

Американський журнал Newsweek пише, що експерти вважають, що цей баланс може “зазнати випробувань”, якщо РФ вимагатиме припинення західних санкцій.

— Під час цих переговорів західні лідери практикують “акт жонглювання”, намагаючись досягти мирної угоди, а також посилають Путіну повідомлення проти міжнародної агресії, – розказав професор міжнародних відносин Університету Південної Каліфорнії в інтерв’ю виданню Newsweek Роберт Інгліш.

Він вважає, що Росія у підсумку вимагатиме скасування санкцій, пояснюючи, що мирні переговори можуть проходити в кілька етапів — з негайним акцентом на демілітаризації, а пізніше — на нейтралітеті України та санкціях.

Багато хто на Заході спочатку “дуже негативно” відреагує на вимогу, стверджуючи, що агресію ніколи не слід винагороджувати, зауважив Інгліш. Але він застеріг від такого жорсткого підходу, попередивши, що це може продовжити конфлікт.

— Якщо ви хочете отримати задоволення від того, що Путіна усунуть з посади, знищать, уб’ють чи заарештують, це задоволення може коштувати ще 5 тис. життів українців, – попередив професор.

Інгліш додав, що західні країни у минулому зустрічалися з іншими світовими лідерами, яких вважали супротивниками, щоб “укласти угоду з дияволом”. Він, зокрема, вказав на Дейтонські угоди 1995 року, в межах яких лідери вели переговори про мирну угоду в Боснії та Герцеговині.

Інгліш вважає, що санкції Заходу гальмують здатність Росії брати участь у подальших конфліктах, показуючи Путіну, як Захід реагуватиме на будь-яку майбутню агресію, а також руйнуючи його армію.

Інші експерти щодо Росії з ним не погодилися, зокрема професорка Університету Макгілла Марія Попова.

— Захід не повинен навіть думати про скасування санкцій, поки з української землі не піде останній російський солдат, – наголосила Попова.

Вона заявила, що для переговорників “надзвичайно” передчасно навіть починати обговорення санкцій під час мирних переговорів у Туреччині. За її словами, якби Росія підняла це питання, вона була б “збита з ніг у цей момент”.

Єдиним предметом переговорів, за словами Попової, має бути позиція України у міжнародних системах, включно із НАТО, а також зобов’язання не створювати ядерне озброєння.

Попова вважає, що наразі для Росії рано братися за будь-яку серйозну угоду, оскільки Путін “не відмовився” від своїх цілей в Україні. Професорка застерегла Захід від поступок, заявивши, що вони не можуть подати сигнал про те, що українська територія використовуватиметься як “розмінна монета”, вказуючи на ширший контекст конфлікту.

— Те, що зараз відбувається, це не лише захист незалежності України, а й міжнародний порядок, заснований на правилах, який не допускає винагороди за міждержавну агресію, — пояснила вона.

Хоча санкції ще не були предметом переговорів, лідери України та Росії вказали, що вони можуть бути готові до компромісу щодо таких тем, як Донбас, Крим та нейтральний статус України.

Поки що санкції стосувалися російських банків, компаній, олігархів, законодавців, оборонних компаній і кораблів. Кілька країн, зокрема США, також припинили імпорт російської нафти, яка є основним сектором її економіки.

Коли починалися мирні переговори між Україною та Росією, експерти висловлювали протилежні думки щодо того, чи повинен Захід скасувати санкції проти Росії.

Попри санкції Росія продовжила вторгнення в Україну. Але є ознаки того, що санкції заскочили Москву зненацька. Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Кремль був здивований масштабом західних санкцій.

— Коли резерви Центробанку були заморожені, ніхто з тих, хто передбачав, які санкції запровадить Захід, не міг це уявити, — сказав він під час виступу у МДІМВ.

Війна перевернула життя мільйонів українців, створивши те, що було названо гуманітарною кризою. За даними ООН, загинули щонайменше 1 179 мирних жителів, а Росію засуджує міжнародна спільнота за напади на цивільні райони, зокрема школи та лікарні. Тим часом ще мільйони українців були переміщені через конфлікт.