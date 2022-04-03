В ближайшее время в Сумской области ожидаются большие бои за Украину — Данилов

Когда говорят, что россияне отступают, это не совсем отвечает действительности. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

— Их (россиян, — Ред.) гонят наши ВС. Они здесь обломали себе зубы и поэтому вынуждены бежать с этой территории. Их догоняют наши ВС и делают все необходимое, что нужно делать с оккупантом, – сказал он.

Что касается Донецкой, Харьковской и Луганской областей, то сейчас там, по словам Данилова, “собирается большая группировка войск РФ”.

— Задача, которую ставит Путин перед своими янычарами по поводу уничтожения нашего государства – они никуда не исчезают. Они будут производить перегруппировку. На этом направлении у них большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших ВС. Мы также ожидаем, что в ближайшее время там будут вестись ожесточенные бои за нашу территорию.

Данилов подчеркнул, что в ближайшее время на Сумщине ожидаются большие бои за Украину, к которому готовятся ВСУ и общество, чтобы дать сопротивление рашистам, которые продолжают лезть на нашу землю.

— Я не успокаиваю никого, что это пройдет через день-два, неделю. Это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, почивать нам не на чем. Нам нужна победа.

Между тем, в США считают, что Путин попытается захватить Донбасс до мая.

Там отмечают, что Россия просмотрела свою стратегию войны в Украине, сосредоточившись на попытке взять под контроль Донбасс и другие регионы на востоке Украины с намеченной датой начала мая.