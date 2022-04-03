Найближчим часом на Сумщині очікуються великі бої за Україну – Данілов

Коли кажуть, що росіяни відступають, це не зовсім відповідає дійсності. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

— Їх (росіян, – Ред.) женуть наші ЗС. Вони тут обламали собі зуби і тому наразі змушені тікати з цієї території. Їх наздоганяють наші ЗС і роблять все необхідне, що треба робити з окупантом, – сказав він.

Що стосується Донецької, Харківської та Луганської областей, то наразі там, за словами Данілова, “збирається велике угрупування військ РФ”.

— Завдання, яке ставить Путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави – вони нікуди не зникають. Вони робитимуть перегрупування. На цьому напрямку вони мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших ЗС. Ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть вестися запеклі бої за нашу територію.

Данілов наголосив, що найближчим часом на Сумщині очікуються великі бої за Україну, до якого готуються ЗСУ та суспільство, щоб дати опір рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю.

— Я не заспокоюю нікого, що це минеться за день-два, тиждень. Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, спочивати нам немає на чому. Нам треба перемога.

Тим часом у США вважають, що Путін спробує захопити Донбас до травня.

Там зазначають, що Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, зосередившись на спробі взяти під контроль Донбас та інші регіони на сході України із наміченою датою початку травня.