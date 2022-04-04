300 тыс. херсонцев страдают от нехватки продовольствия и лекарств — городской совет

В Херсоне 300 тыс. людей, который временно занят российскими оккупантами, страдает от нехватки продовольствия и лекарств. В частности, в городе заканчивается мука для выпечки хлеба.

— Херсон оцеплен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарством и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но! – городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город, – поделились в Херсонском городском совете.

В Херсоне проживают около 300 тыс. человек 100 национальностей и народностей.

– В Херсонских школах изучают языки национальных меньшинств. Мы называем это добрососедскими отношениями. Какое отношение у них к украинцам? Они учат украинский язык, знакомятся с культурой Украины, считают Украину своей родиной и однозначны в утверждении: Херсон – это Украина!, а они – украинцы: украинские армяне, украинские евреи, украинские русские, украинские поляки, болгары, литовцы, татары, турки, корейцы, греки, – заявили в горсовете.

Херсонцы продолжают выходить на митинги, несмотря на то, что последние разы оккупанты стреляли в людей. Более того, после митингов начинались облавы городом. Российские военные вламываются в дома херсонцев, забирают священнослужителей, общественных деятелей, умудрились забрать даже директора театра.