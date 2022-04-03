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Факты / Украина / Общество

Слава нации! Смерть врагам! В Херсоне проходит митинг против оккупации

Валентина Летяк редактор ленты
Мітинг у Херсоні

В Херсоне возле памятника Тарасу Шевченко жители города собрались на мирный митинг против российской оккупации.

Люди держат украинскую символику и плакаты с надписями: Херсон – это Украина!

Херсонцы скандируют:

– Слава нации! Смерть врагам! Слава воинам ВСУ! Слава Украине! Героям Слава!

В Каховке Херсонской области сегодня также прошел мирный митинг. Однако российские захватчики разогнали людей, открыв огонь.

По предварительным данным, есть раненые, а также задержанные.

По состоянию на 1 апреля освобождены от российских захватчиков 11 населенных пунктов в Херсонской области. Они полностью находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

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Источник: Суспільне

Фото: Суспільне

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