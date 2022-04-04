300 тис. херсонців потерпають від нестачі продовольства та ліків – міська рада

У Херсоні 300 тис. людей, який нині тимчасово зайнятий російськими окупантами, потерпає від нестачі продовольства та ліків. Зокрема у місті закінчується борошно для випікання хліба.

– Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але! – міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто, – поділилися у Херсонській міській раді.

У Херсоні проживає близько 300 тис. людей 100 національностей та народностей.

– У Херсонських школах вивчають мови національних меншин. Ми називаємо це добросусідськими стосунками. Яке ставлення у них до українців? Вони вчать українську мову, знайомляться з культурою України, вважають Україну своєю батьківщиною та однозначні у твердженні: Херсон – це Україна!, а вони – українці: українські вірмени, українські євреї, українські росіяни, українські поляки, болгари, литовці, татари, турки, корейці, греки, – заявили у міськраді.

Херсонці продовжують виходити на мині мітинги, попри те, що останні рази окупанти стріляли в людей. Ба більше, після мітингів починалися облави містом. Російські військові вламуються в будинки херсонців, забирають священнослужителів, громадських діячів, примудрилися забрати навіть директора театру.