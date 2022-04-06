Передавала информацию о местах дислокации ВСУ: жительницу Донетчины подозревают в госизмене

Жительнице Донецкой области сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения. Женщина передавала российским военным информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, в марте 2022 года она добровольно согласилась передавать одному из представителей оккупационной администрации РФ данные о местонахождении и перемещении военных подразделений ВСУ.

— Передача оккупантам информации о местах дислокации ВСУ. Подозревается жительница Покровского района, – отметили в Офисе генпрокурора.

Жительница Покровского района 31 марта 2022 года направила захватчику через мессенджер Telegram сообщение о местах дислокации ВСУ. Полученную информацию армия государства-оккупанта использовала во время агрессии на территории Донецкой области.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях действия военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Гражданка может попасть в тюрьму на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за государственную измену и помощь российским войскам, уничтожающим мирных жителей Украины.