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Факти / Україна / Суспільство

Передавала інформацію про місця дислокації ЗСУ: жительку Донеччини підозрюють у держзраді

Юля Захарченко редакторка стрічки
Передавала інформацію про місця дислокації ЗСУ: жительку Донеччини підозрюють у держзраді

Жительці Донецької області повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Жінка передавала російським військовим інформацію про місця дислокації Збройних сил України.

За даними Офісу генерального прокурора, у березні 2022 року вона добровільно погодилась передавати одному з представників окупаційної адміністрації РФ дані про місцеперебування та переміщення військових підрозділів ЗСУ.

– Передавання окупантам інформації щодо місць дислокації ЗСУ. Підозрюється мешканка Покровського району, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Жителька Покровського району 31 березня 2022 року надіслала загарбникові через месенджер Telegram повідомлення про місця дислокації ЗСУ. Отриману інформацію армія держави-окупанта використала під час військовій агресії на території Донецької області.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах дії воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Громадянка може потрапити до в’язниці на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та допомогу російським військам, які знищують мирних жителів України.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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