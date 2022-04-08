Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

В освобожденных регионах Украины началось восстановление инфраструктуры и работы бизнеса

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
В освобожденных регионах Украины началось восстановление инфраструктуры и работы бизнеса

В освобожденных от россиян Киевской, Сумской и Черниговской областях началось постепенное восстановление дорожной и гражданской инфраструктуры. Параллельно ведутся переговоры с представителями бизнеса, чтобы предприятия как можно скорее возобновили работу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас в Черниговской области обследуются дороги, дорожная техника расчищает маршруты. С 9 апреля начинается ямочный ремонт на трассе М-01 Киев – Чернигов.

— Мы проводим переговоры с местным бизнесом, ищем варианты для быстрого возобновления работы предприятий, восстановления или перестройки цепочек поставки. Приоритет – запуск экономики всех освобожденных регионов, — рассказал Кубраков.

В Киевской области уже расчистили 29 км трассы М-06 Киев — Чоп. Продолжаются работы по уборке Ирпеня – 16 км улиц также расчищены. Для сообщения со столицей в Стоянке и Ирпене обустраиваются временные дороги и переправы.

Также идет уборка одного из ключевых в Сумской области маршрутов Н-12 Сумы — Полтава. В частности, в Полтаве расчищен и укреплен подъезд к временному мосту. Вскоре начнется расчистка других дорог области и города Тростянец, где находится Тростянецкая шоколадная фабрика. Она обеспечивает около 1 100 рабочих мест в Украине.

— Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия), и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги. В частности, проговариваем решение для полноценного обновления логистики и расширения экспортных возможностей, — отметил министр инфраструктуры.

Он добавил, что сегодня мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, когда это возможно. Это первые шаги, за которыми следует уже более масштабное восстановление.

— Будем делать все, чтобы экономика работала, чтобы страна жила и имела возможности помогать силам обороны. Это наша главная миссия. Спасибо ВСУ, Оперативному командованию Север, всей команде верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, — сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что 7 апреля в Чернигов доставили большое количество гуманитарной помощи и строительных материалов.

Читайте
Задача – восстановить Чернигов в кратчайшие сроки - Кирилл Тимошенко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка