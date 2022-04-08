В освобожденных регионах Украины началось восстановление инфраструктуры и работы бизнеса

В освобожденных от россиян Киевской, Сумской и Черниговской областях началось постепенное восстановление дорожной и гражданской инфраструктуры. Параллельно ведутся переговоры с представителями бизнеса, чтобы предприятия как можно скорее возобновили работу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас в Черниговской области обследуются дороги, дорожная техника расчищает маршруты. С 9 апреля начинается ямочный ремонт на трассе М-01 Киев – Чернигов.

— Мы проводим переговоры с местным бизнесом, ищем варианты для быстрого возобновления работы предприятий, восстановления или перестройки цепочек поставки. Приоритет – запуск экономики всех освобожденных регионов, — рассказал Кубраков.

В Киевской области уже расчистили 29 км трассы М-06 Киев — Чоп. Продолжаются работы по уборке Ирпеня – 16 км улиц также расчищены. Для сообщения со столицей в Стоянке и Ирпене обустраиваются временные дороги и переправы.

Также идет уборка одного из ключевых в Сумской области маршрутов Н-12 Сумы — Полтава. В частности, в Полтаве расчищен и укреплен подъезд к временному мосту. Вскоре начнется расчистка других дорог области и города Тростянец, где находится Тростянецкая шоколадная фабрика. Она обеспечивает около 1 100 рабочих мест в Украине.

— Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия), и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги. В частности, проговариваем решение для полноценного обновления логистики и расширения экспортных возможностей, — отметил министр инфраструктуры.

Он добавил, что сегодня мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, когда это возможно. Это первые шаги, за которыми следует уже более масштабное восстановление.

— Будем делать все, чтобы экономика работала, чтобы страна жила и имела возможности помогать силам обороны. Это наша главная миссия. Спасибо ВСУ, Оперативному командованию Север, всей команде верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, — сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что 7 апреля в Чернигов доставили большое количество гуманитарной помощи и строительных материалов.