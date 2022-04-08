У звільнених регіонах України розпочалось відновлення інфраструктури та роботи бізнесу

У звільнених від росіян Київській, Сумській та Чернігівській областях розпочалось поступове відновлення дорожньої та цивільної інфраструктури. Паралельно ведуться переговори з представниками бізнесу, аби підприємства якомога швидше відновили роботу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наразі на Чернігівщині обстежуються дороги, дорожня техніка прибирає шляхи. З 9 квітня розпочинається ямковий ремонт на трасі М-01 Київ — Чернігів.

– Ми проводимо перемовини з місцевим бізнесом, шукаємо варіанти для швидкого відновлення роботи підприємств, відновлення чи перебудови ланцюжків постачання. Пріоритет — запуск економіки усіх звільнених регіонів, – розповів Кубраков.

На Київщині вже розчистили 29 км траси М-06 Київ – Чоп. Продовжуються роботи з прибирання Ірпеня – 16 км вулиць вже також розчищено. Для сполучення зі столицею у Стоянці та Ірпені облаштовуються тимчасові дороги та переправи.

Також триває прибирання одного з ключових у Сумській області маршрутів Н-12 Суми – Полтава. Зокрема, в Полтаві розчищено та укріплено під’їзд до тимчасового мосту. Невдовзі розпочнеться розчищення інших доріг області та міста Тростянець, де розташована Тростянецька шоколадна фабрика. Вона забезпечує близько 1 100 робочих місць в Україні.

– Ми підтримуємо контакт з керівництвом Mondelez (компанією-власником підприємства), і будемо робити все можливе зі свого боку для того, щоб фабрика працювала на повну потужність, створювала робочі місця і сплачувала податки. Зокрема, проговорюємо рішення для повноцінного відновлення логістики та розширення експортних можливостей, – зазначив міністр інфраструктури.

Він додав, що сьогодні ми маємо зібрати всі сили і намагатися повертатись до нормального життя, коли це можливо. Це перші кроки, за якими слідом буде вже більш масштабна відбудова.

– Будемо робити все, щоб економіка працювала, щоб країна жила і мала можливості допомагати силам оборони. Це наша ключова місія. Дякую ЗСУ, Оперативному командуванню Північ, усій команді верховного головнокомандувача Збройних сил України, – сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що 7 квітня до Чернігова доставили велику кількість гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів.