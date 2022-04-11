Николаев героически противостоит российским войскам, которые 24 февраля вторглись на территорию Украины. Нелегко приходится всем, но более всего страдают старики и дети, а также эвакуированные в город жители близлежащих сел.

Все, кто нуждается в поддержке, могут получить гуманитарную помощь.

Что можно получить: Продукты питания, одежду и вещи первой необходимости, средства гигиены.

Кто может получить: Одинокие пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, люди, потерявшие жилье в результате обстрелов.

Что нужно сделать. Для получения гуманитарной помощи нужно предварительно позвонить по телефонам:

Заводский район, ул. Кузнечная, 83 (093 918 7277, 063 340 2362, 31-00-25)

(093 918 7277, 063 340 2362, 31-00-25) Ингульский р-н, ул. 12 Продольная, 50-А (097 794 3307, 0635928746, 71-05-03, 64-89-89)

(097 794 3307, 0635928746, 71-05-03, 64-89-89) Корабельный район, просп. Богоявленский, 301/2 (097 526 8136, 050 684 0954)

(097 526 8136, 050 684 0954) Центральный р-н, ул. Шевченко, 19 (063 715 0941, 098 673 9756, 53-77-19)

(063 715 0941, 098 673 9756, 53-77-19) мкрн Варваровка, ул. Клубная, 82 (0936056939)

мкрн Северный, ул. Арх. Старова, 6/11

мкрн Терновка, ул. Илька Борщака, 5

Координатор Надежда 0680640622

График выдачи помощи: Пн-Сб, 9:00 – 12:00, после предварительной записи

Для семей с детьми

Координатор — Николаевский городской центр социальных служб.

Что можно получить: Детское питание, подгузники, средства детской гигиены и вещи.

Кто может получить: Семьи с детьми с инвалидностью, одинокие матери, опекунские или многодетные семьи и семьи военнослужащих/ТРО.

Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/RbjypPZpAmXPkpqs8

ГО МрійДій

Что нужно сделать: позвонить по номерам 099-654-57-06 или 099-651-16-29.

Заявка обрабатывают и через день вы получаете помощь в указанных пунктах в определенное время.

Что можно получить: Продукты питания, лекарства, средства личной гигиены.

Кто может получить: Пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и все, кто действительно нуждается.

Где выдают помощь:

ЮТЗ – Дворец культуры «Молодежный» (ул.Театральная, 1). График работы: 10:00–12:00

Кульбакино (ул. Знаменская,39). График работы: 09:00–18:00

Намыв (ул. Лазурная, 48). График работы: 10:00–16:00

Центральный район («Детское пространство» на перекрестке Соборной и Большой Морской). График работы: 09:00–16:00

Источник: Корабелов.Інфо