Последние несколько недель Полтава и область стали временным домом многих потерявших дома или убегающих от российских захватчиков.

Мы собрали адреса и контакты организаций, по которым люди, которые эвакуировались из горячих точек, могут получить консультацию и помощь.

Горячие линии

Ответы на основные вопросы, возникающие у людей, когда они приезжают в Полтаву: где жить, что есть и что делать дальше.

Общая горячая линия, куда переселенцы могут обращаться сразу:

0-800-21-80-20

0-800-331-787

Здесь консультируют по вопросам расселения, питания, медицинской помощи.

Также переселенцам предоставят информацию по всем вопросам в службе оперативного реагирования Полтавы по телефонам:

Только жилье

Помочь с жильем в Полтаве могут здесь:

Отдельно за помощью с жильем в Полтаве можно обратиться в Telegram-канал или поискать на сайте Прихисток, которое действует по всей Украине. Найти жилье также можно с помощью чат-бота.

Риелторы Артем Зубарев, Яна Крейзе и Елена Юрченко помогают найти жилье тем, кто решает остаться в Полтаве, по телефону:

095-436-06-07 – Артем.

Питание

Готовую еду бесплатно можно получить:

непосредственно в школах, где расселяют переселенцев.

В кафе Старый город, ул. Пушкина, 53. Бесплатные обеды ежедневно с 12.00 до 14.00 (можно взять еду с собой. Заявки на получение питания можно подать через страницы в соцсетях Старого города (Instagram, Facebook, через чат-бот Telegram волонтерской организации или по номеру телефона) 095-548-85-76 (Наталья).

(Наталья). Продукты питания, чтобы готовить еду самостоятельно, раздают в офисе благотворительной организации Каритас Полтава, что на ул. Пилипа Орлика, 20/1 (район Солнечного парка).

Полтава детям

Каритас Полтава (ул. Филиппа Орлика, 20/1 (район Солнечного парка).

Гигиенические средства и подгузники ежедневно с 9.00 до 15.00. Дополнительная информация по телефонам: 066-451-75-73, 099-487-72-77 .

. Полтавский кукольный театр, ул. Пушкинская, 32.

Центр культуры и досуга (майдан Незалежности, 5)

Пункт помощи детям (ул. Небесной Сотни, 61 (многоэтажка недалеко от остановки Млинзавод — в сторону Южного вокзала). Здесь есть безлактозные смеси, подгузники больших размеров.

Одежда и вещи

Бесплатно получить вещи для детей и взрослых, игрушки можно:

пункт выдачи Теплая кофта (ул. Соборности, 46 — вход со стороны Спартака);

пункте выдачи в помещении спорткомплекса Олимп (ул. Коваля, 3 – кафедра физвоспитания ПУЭТА).

пункте выдачи в помещении спорткомплекса Олимп (ул. Коваля, 3 – кафедра физвоспитания ПУЭТА). Точки работают с 10.00 до 17.00. Свои вещи желающих помочь просят не приносить в пункт выдачи — для этого существуют гуманитарные составы. Детали по номеру: 098-411-70-38.

Медицина

Школа №20 (ул. Анатолия Кукобы, 25) – принимают терапевт и педиатр. Медпункт работает ежедневно с 10.00 до 13.00. Детали по телефону: (0532)-68-99-24.

Медицинские учреждения Полтавы. Адреса и телефоны здесь.

Консультативная поликлиника больницы им. Склифосовского. По телефонам, указанным в ссылке.

Помощь врачей-волонтеров (ул. Сенная, 4/2), 095-551-30-05.

Медцентр “Медея” предоставляет бесплатные услуги переселенцам. Телефоны: 099-608-71-91, 067-811-41-05 и директора: 050-531-24-18 . При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность и место регистрации (паспорт).

. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность и место регистрации (паспорт). Бесплатные стоматологические услуги в 24 медучреждениях по всей Полтавской области: в Полтаве, Кременчуге, Горишних Плавнях, Большом Богачке, Гадяче, Глобином, и еще 15 населенных пунктах региона. Телефоны и адреса здесь.

Лекарства и детское питание можно найти и заказать в группе Обмен лекарствами.

Работа

Горячая линия Полтавского областного центра занятости:

0934802190

0638874605

0954524784

0962336163

Официальные актуальные данные от центра занятости также публикуют на сайте.

Вакансии и резюме в Полтаве есть в Telegram-канале Робота | Полтава | Работа

Занятия для детей бесплатно

по рисованию и эстетическому воспитанию для детей (арт-центр Zelo). Возле центра есть оборудованное укрытие для пребывания во время воздушной тревоги.

Психологическая помощь от полиции

Многие люди в это тяжелое время нуждаются в психологической помощи. Полицейские психологи создали Telegram-канал Психологічна підтримка с полезными постами и базовыми рекомендациями, которые помогут разгрузить нервную систему.

А также запустили чат-бот @polltavasupportbot (ссылка также есть на канале) для обратной связи психолога с клиентом.

Источник: Полтавщина