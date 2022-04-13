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Факты / Украина / Общество

Оккупанты насаждают изучение русского языка в школах оккупированных городов — Денисова

Илья Нежигай редактор ленты
Оккупанты насаждают изучение русского языка в школах оккупированных городов — Денисова

Российские оккупационные войска насаждают среди детей принудительное изучение русского языка в учебных заведениях на временно захваченных территориях.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своем канале в Telegram.

– Во временно оккупированных районах юга Украины рашистские захватчики насаждают изучение русского языка в учебных заведениях, – написала она.

По ее словам, в Бердянске значительная часть директоров школ и руководители отдела образования написали заявления об освобождении от должностей, потому что не хотят работать под руководством оккупантов.

– Подобная ситуация ранее сложилась в Мелитопольском районе. Оккупанты оказывали давление на представителей сферы образования в Мелитополе. Директора школ начали массово увольняться, – рассказала омбудсмен.

Она также заявила, что оккупанты пытаются запустить учебный процесс, а учителей заставляют преподавать на русском по новой программе.

— Действия оккупантов являются прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны, — написала Людмила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, чтобы эти факты были учтены как нарушение прав человека.

Накануне омбудсмен доложила, что российские войска “возобновили” учебный процесс в Волновахе Донецкой области, рядом с которым ведутся боевые действия.

На днях до этого в российском Совете Федераций заявили о планах насаждать среди детей принудительное изучение русского из-за “недостаточного уровня” детей на оккупированных территориях.

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Запретили украинский язык и историю: рашисты на оккупированных территориях хотят возобновить обучение в школах

Источник: Людмила Денисова

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Фото: Pixabay

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