Російські окупаційні війська насаджують серед дітей примусове вивчення російської мови в закладах освіти на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своєму каналі у Telegram.

– У тимчасово окупованих районах півдня України рашистські загарбники насаджують вивчення російської мови в закладах освіти, – написала вона.

За її словами, у Бердянську значна частина директорів шкіл та керівники відділу освіти написали заяви про звільнення з посад, бо не хочуть працювати під проводом окупантів.

– Подібна ситуація раніше склалася у Мелітопольському районі. Окупанти чинили тиск на представників сфери освіти у Мелітополі. Директори шкіл почали масово звільнятися, – розповіла омбудсмен.

Вона також заявила, що окупанти намагаються запустити навчальний процес, а вчителів змушують викладати російською за новою програмою.

– Дії окупантів є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, – написала Людмила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, щоб ці факти були враховані як порушення прав людини.

Напередодні омбудсмен доповіла, що російські війська “відновили” навчальний процес у Волновасі на Донеччині, поруч з яким ведуться бойові дії.

Днями до цього у російській Раді Федерацій заявили про плани насаджувати серед дітей примусове вивчення російської через “недостатній рівень” дітей на окупованих територіях.

Джерело: Людмила Денісова