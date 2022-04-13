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Факты / Украина / Общество

Подорожание овощей и молочки: как изменились цены на продукты во время войны

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Продукти

С начала полномасштабной войны в Украине изменились цены на ряд продуктов питания, в частности, подорожали овощи и снизилась стоимость сала.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), средняя цена на морковь выросла на 22% (до 22,30 грн/кг), лук — на 13% (до 17,95 грн/кг), капусту — на 11% (к 23,93 грн/кг).

– Основная причина такого подорожания – не только война в Украине, но и характерный для данного периода сезонный фактор. Весной запасы собранной осенью продукции начинают кончаться, и цена постепенно идет вверх. Это может происходить до поступления нового урожая, — сообщили в УКАБ.

В то же время стоимость сала опустилась в цене на 3%, сейчас она стоит в среднем около 159 грн/кг.

— Хотя сало и относится к традиционным украинским блюдам, но значительный рост цены на него в течение последнего года с одновременным снижением покупательной способности украинцев сейчас привел к снижению потребления, а соответственно и цены. Эти же причины могут служить объяснением отсутствия роста цен на самый дорогой вид мяса — говядину, которая сейчас стоит около 210,49 грн/кг, — отметили эксперты.

ціни на продукти

Кроме того, наблюдается снижение цены (5%) на рис, стоимость которого составляет до 38,30 грн/кг. Это связано с более низкой популярностью данной крупы по сравнению с той же гречкой.

В результате проблем с логистикой рост в цене демонстрируют некоторые молочные позиции. В частности, кисломолочный творог и сметана выросли на 1% и 4% соответственно.

Теперь средняя цена на упаковку кисломолочного сыра составляет около 54 грн., а упаковку сметаны емкостью 350 г — 36,30 грн.

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Источник: УКАБ

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Фото: Depositphotos

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