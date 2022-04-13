Здорожчання овочів та молочки: як змінилися ціни на продукти під час війни

Від початку повномасштабної війни в Україні змінилися ціни на низку продуктів харчування, зокрема подорожчали овочі та знизилась вартість сала.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), середня ціна на моркву зросла на 22% (до 22,30 грн/кг), цибулю — на 13% (до 17,95 грн/кг), капусту — на 11% (до 23,93 грн/кг).

– Основна причина такого подорожчання — не лише війна в Україні, а й характерний для даного періоду сезонний фактор. Весною запаси зібраної восени продукції починають закінчуватися, і ціна поступово йде вверх. Це може відбуватися аж до надходження нового врожаю, – повідимили в УКАБ.

Водночас вартість сала опустилася в ціні на 3%, наразі воно коштує в середньому близько 159 грн/кг.

– Хоча сало і належить до традиційних українських страв, але значне зростання ціни на нього протягом останнього року з одночасним зниженням купівельної спроможності українців нині призвело до зниження споживання, а відповідно і ціни. Ці ж причини можуть слугувати поясненням відсутності зростання цін на найбільш дорогий вид м’яса — яловичину, яка коштує зараз близько 210,49 грн/кг, – зазначили експерти.

Крім цього, спостерігається зниження ціни (5%) на рис, вартість якого становить до 38,30 грн/кг. Це пов’язано із нижчої популярністю даної крупи в порівнянні з тією ж гречкою.

Унаслідок проблем із логістикою зростання в ціні демонструють деякі молочні позиції. Зокрема, кисломолочний сир та сметана виросли на 1% та 4% відповідно.

Тепер середня ціна на упаковку кисломолочного сиру становить близько 54 грн, а упаковку сметани ємкістю 350 г — 36,30 грн.

Джерело: УКАБ