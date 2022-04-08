Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, насколько украинцы могут обеспечить себя в 2022 году необходимыми продуктами питания, учитывая попытки РФ сорвать посевную кампанию в Украине военными действиями.

Глава правительства объяснил, что Украина собирает фактически как минимум семикратный урожай нашего потребления, то есть в семь раз больше, чем может употребить.

— Безусловно, сегодня у нас достаточно большие запасы зерна, круп, подсолнечного масла. Запасы масла вообще составляют на 13 лет вперед. Поэтому у нас достаточно своих продуктов для украинцев, — заверил он.

В то же время Денис Шмыгаль добавил, что Россия сегодня целенаправленно уничтожает наши склады с топливом, чтобы сорвать посевную кампанию. Также премьер добавил, что оккупанты перешли к прямому уничтожению зернохранилищ.

По словам Шмыгаля, таким образом россияне пытаются создать продуктовый кризис в мире, уничтожая инфраструктуру пищевого обеспечения многих стран.

Глава правительства подчеркнул, что посевная кампания в Украине началась, она продолжается в 22 областях на примерно 80% площади, которую засевали в прошлом году.

Однако на сегодняшний день понятно, что Украина будет иметь примерно на 20% меньший урожай, чем в прошлом году.