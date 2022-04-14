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Факты / Украина / Общество

В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, еще 10 ранены

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, еще 10 ранены

13 апреля, в результате обстрелов вражеской армией Харькова погибло четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения.

Об этом в своем сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

— Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения.

Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли четыре мирных жителя и 10 раненых, — отметил Синегубов.

По словам Синегубова, в Харьковской области остается сложным Изюмское направление.

В то же время ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно движутся контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях.

Председатель ОГА также отметил, что в области проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.

— Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, ведь прогнозируем вероятность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцов, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает зеленых коридоров, — сказал он.

Синегубов подчеркнул, что гуманитарные грузы продолжают доставлять в пункты выдачи в Харькове и в общины области.

Также он отметил, что пока через интенсивные обстрелы оккупантов, отложили доставку до Золочева.

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Источник: УНИАН

Фото: ГСЧС

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