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Факти / Україна / Суспільство

Внаслідок обстрілу Харкова загинуло чотири людини, ще 10 поранені

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Внаслідок обстрілу Харкова загинуло чотири людини, ще 10 поранені

13 квітня, внаслідок обстрілів ворожою армією Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще 10 отримали поранення.

Про це у своєму повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

– Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення.

Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули чотири мирних жителі та 10 поранених, – зазначив Синєгубов.

За словами Синєгубова, у Харківській області залишається складним Ізюмський напрямок.

Водночас ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках.

Голова ОДА також зазначив, що в області проводиться евакуація із Лозової та Барвінкового.

– Ми наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує зелених коридорів, – сказав він.

Синєгубов наголосив, що гуманітарні вантажі продовжують доставляти до пунктів видачі в Харкові та до громад області.

Також він зазначив, що наразі через інтенсивні обстріли окупантів,  відтерміновано доставку до Золочева.

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Джерело: УНІАН

Фото: ДСНС

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