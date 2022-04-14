Внаслідок обстрілу Харкова загинуло чотири людини, ще 10 поранені

13 квітня, внаслідок обстрілів ворожою армією Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще 10 отримали поранення.

Про це у своєму повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

– Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули чотири мирних жителі та 10 поранених, – зазначив Синєгубов.

За словами Синєгубова, у Харківській області залишається складним Ізюмський напрямок.

Водночас ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках.

Голова ОДА також зазначив, що в області проводиться евакуація із Лозової та Барвінкового.

– Ми наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує зелених коридорів, – сказав він.

Синєгубов наголосив, що гуманітарні вантажі продовжують доставляти до пунктів видачі в Харкові та до громад області.

Також він зазначив, що наразі через інтенсивні обстріли окупантів, відтерміновано доставку до Золочева.