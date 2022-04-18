За сутки, 17 апреля, было поражено пять воздушных целей врага.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В день празднования католической Пасхи российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города.
По словам Игната, эти военные преступления происходят на частично контролируемых врагом территориях. Речь идет о Востоке и Юге Украины.
Именно на этих территориях враг окопался и существенно нарастил свои средства ПВО.
— Впрочем воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе, — говорит Игнат.
За сутки подразделениями ПВО и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей:
- один самолет (истребитель типа Су);
- три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
- один БпЛА ОТР (Орлан-10).
Истребители Воздушных Сил продолжают осуществлять патрулирование воздушного пространства и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.