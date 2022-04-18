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Факты / Украина / Общество

За сутки украинская ПВО уничтожила пять воздушных целей врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
війна в Україні

За сутки, 17 апреля, было поражено пять воздушных целей врага.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В день празднования католической Пасхи российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города.

По словам Игната, эти военные преступления происходят на частично контролируемых врагом территориях. Речь идет о Востоке и Юге Украины.

Именно на этих территориях враг окопался и существенно нарастил свои средства ПВО.

— Впрочем воины Вооруженных Сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе, — говорит Игнат.

За сутки подразделениями ПВО и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей:

  • один самолет (истребитель типа Су);
  • три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
  • один БпЛА ОТР (Орлан-10).

Истребители Воздушных Сил продолжают осуществлять патрулирование воздушного пространства и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.

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