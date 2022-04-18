Серия 16: оккупантов в очередной раз разбили в Чернобаевке

Украинские военные в очередной раз разгромили позиции и склад с ракетными боеприпасами врага в Чернобаевке.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в своем Facebook.
По его словам, низкая облачность и сильный дождь не помешали нашим военным нанести точный удар по позициям противника.
— Судя по длинной детонации, состоялась 16-я серия сериала Чернобаевка. Несмотря на сомнения общества, что этот идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халату нового руля генерала Дворникова, — написал Арестович.