Серия 16: оккупантов в очередной раз разбили в Чернобаевке

Украинские военные в очередной раз разгромили позиции и склад с ракетными боеприпасами врага в Чернобаевке.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в своем Facebook.

По его словам, низкая облачность и сильный дождь не помешали нашим военным нанести точный удар по позициям противника.