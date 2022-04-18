За добу, 17 квітня, було уражено п’ять повітряних цілей ворога.

Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У день святкування католицького Великодня російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати з ракет та артилерії мирні українські міста.

За словами Ігната, ці військові злочини відбуваються на частково контрольованих ворогом територіях. Йдеться про Схід та Південь України.

Саме на цих територіях ворог окопався та суттєво наростив свої засоби ППО.

– Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі, – каже Ігнат.

За добу підрозділами ППО та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:

один літак (винищувач типу Су);

три вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

один БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.