Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Общество

Украинские защитники возобновили контроль над городом Марьинка – Генштаб ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
Серце з прапором України

В результате контрнаступления украинских защитников восстановлен контроль в городе Марьинка. Российские военнослужащие понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

— На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, — говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков. Российские военные пытаются совершать огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Подразделения противника пытались совершить наступление возле города Изюм. Однако они понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия возле Александровки, российским войскам не удается осуществить свои преступные планы. Враг пытается совершить выход на административную границу Херсонской области и продолжает обстреливать населенные пункты.

Читайте
Во Львове разоблачили жительницу Крыма, подозреваемую в государственной измене

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка