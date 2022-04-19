Украинские защитники возобновили контроль над городом Марьинка – Генштаб ВСУ

В результате контрнаступления украинских защитников восстановлен контроль в городе Марьинка. Российские военнослужащие понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

— На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом, — говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков. Российские военные пытаются совершать огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Подразделения противника пытались совершить наступление возле города Изюм. Однако они понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия возле Александровки, российским войскам не удается осуществить свои преступные планы. Враг пытается совершить выход на административную границу Херсонской области и продолжает обстреливать населенные пункты.