Українські захисники відновили контроль над містом Мар’їнка – Генштаб ЗСУ

Внаслідок контрнаступу українських захисників відновлено контроль у місті Мар’їнка. Російські військовослужбовці зазнали значних втрат та були змушені відступити.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

– На Донецькому напрямку, у районі міста Мар’їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом, – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог частково блокує Харків. Російські військові намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Підрозділи противника намагалися здійснити наступ біля міста Ізюм. Однак вони зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії біля Олександрівки, російським військам не вдається здійснити свої злочинні плани. Ворог намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області та продовжує обстрілювати населені пункти.