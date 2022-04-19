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Во Львове разоблачили жительницу Крыма, подозреваемую в государственной измене

Юля Захарченко редактор ленты
Во Львове разоблачили жительницу Крыма, подозреваемую в государственной измене

Во Львове задержали 58-летнюю жительницу Крыма по подозрению в государственной измене. Женщина помогала российским наемникам незаконно утвердить оккупационную власть на территории полуострова.

По данным Львовской областной прокуратуры, с 2014 до 2021 года гражданка занимала руководящую должность в одном из незаконно созданных “министерств АРК”, чем способствовала утверждению противоправной так называемой власти РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В апреле 2022 года подозреваемую удалось разоблачить во Львове, где ее задержали. 58-летней жительнице Крыма сообщили о подозрении в государственной измене по части 1 статьи 111 действующего Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером в 4 млн грн. За государственную измену женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

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Фото: Depositphotos

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