В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, бывшая заключенная нацистского концлагеря в Биркенау.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил музей Аушвиц-Биркенау.

— В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, скрываясь от российских войск, — говорится в сообщении.

Больная и истощенная в последние две недели своей жизни, 91-летняя старушка не могла даже встать. Она умерла 4 апреля, но не от старости в своей постели, а как жертва ужасной войны 21 века, охватившей ее родной город.

— Мама не заслужила такой смерти, — сквозь слезы говорит дочь Объедковой, Лариса, спустя несколько часов после того, как она вместе с семьей прибыла в безопасное место.

Она беспомощно наблюдала за тем, как угасала жизнь ее матери, оставаясь рядом с ней до последнего момента. После смерти матери Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили Объедкову в общественном парке, расположенном менее чем в километре от Азовского моря, среди безостановочного обстрела.

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет в октябре 1941 года, когда нацисты вошли в Мариуполь и начали облаву на евреев. Когда эсэсовцы пришли в дом семьи и забрали мать Ванды, Марию (Миндель), девочке удалось избежать ареста, спрятавшись в подвале.

— Она не могла кричать, это ее и спасло, — говорит Лариса.

Ванда Объедкова вышла замуж в 1954 году, когда Мариуполь был известен под советским названием Жданов, и провела в городе всю свою жизнь. В последние годы она жила с Ларисой.

— Мама любила Мариуполь, никогда не хотела уезжать, — говорит она.

Когда в начале марта начались обстрелы и бомбежки, семья перебралась в подвал соседнего магазина теплоснабжения.

— Не было ни воды, ни электричества, ни тепла — и было невыносимо холодно, — говорит она.

Лариса проводила все свое время, ухаживая за обездвиженной матерью, но “мы ничего не могли для нее сделать. Мы жили как животные”, рассказала она.

По ее словам, два снайпера заняли позиции возле ближайших источников воды, что делало каждый поход туда крайне опасным, помимо бомб, падающих с неба.

По словам дочери Ванды Объедковой, каждый раз, когда падала бомба, все здание сотрясалось, а ее мама все время говорила, что не помнит ничего подобного во время Второй мировой войны.

21 марта стала известно, что в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.

Фото: Auschwitz Memorial

Источники: Auschwitz Memorial, Chabad