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Факты / Украина / Общество

Кормили оккупантов и угнали для них авто: троих жителей Киевщины подозревают в госизмене

Юля Захарченко редактор ленты
Кормили оккупантов и угнали для них авто: троих жителей Киевщины подозревают в госизмене

Троих жителей Киевской области подозревают в государственной измене. Они кормили российских военных, предоставляли питьевую воду, медикаменты и другие необходимые вещи. Мужчины перешли на сторону врага и вместе с солдатами РФ ходили с оружием в белых повязках.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, трое местных жителей сопровождали захватчиков и сдавали им доступные маршруты для передвижения по населенному пункту.

Трое мужчин во время оккупации военнослужащими РФ пгт Михайловка-Рубежовка перешли на сторону врага.

Вместе с солдатами РФ они ходили с оружием в белых повязках, заходили в дома местных жителей и агитировали перейти на сторону врага, угрожая применением оружия.

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Подозреваемые предоставляли захватчикам еду, питьевую воду, лекарства и необходимые вещи. Они отобрали у местных жителей автомобили и передали оккупантам, помогали с ремонтом украденных транспортных средств.

Граждане лично сопровождали российскую военную технику. Жители Киевской области сдали оккупантам сведения о маршрутах передвижения и отхода в обход позиций Вооруженных Сил Украины в сторону Беларуси.

Троим мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Они могут попасть в тюрьму на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Им избрали меру пресечения — содержание под стражей.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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