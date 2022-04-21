Годували окупантів і викрали для них авто: трьох жителів Київщини підозрюють у держзраді

Трьох мешканців Київської області підозрюють у державній зраді. Вони годували російських військових, надавали питну воду, медикаменти та інші необхідні речі. Чоловіки перейшли на бік ворога та разом із солдатами РФ ходили зі зброєю у білих пов’язках.

За даними Офісу генерального прокурора України, троє місцевих жителів супроводжували загарбників та здавали їм доступні маршрути для пересування населеним пунктом.

Троє чоловіків під час окупації військовослужбовцями РФ смт Михайлівка-Рубежівка перейшли на бік ворога.

Разом з солдатами РФ вони ходили зі зброєю в білих пов’язках, заходили до осель місцевих жителів та агітували перейти на бік ворога, погрожуючи застосуванням зброї.

Підозрювані надавали загарбникам їжу, питну воду, ліки та необхідні речі. Вони відібрали у місцевих мешканців автомобілі та передали окупантам, допомагали з ремонтом викрадених транспортних засобів.

Громадяни особисто супроводжували російську військову техніку. Жителі Київської області здали окупантам відомості про маршрути пересування та відходу в обхід позицій Збройних Сил України у бік Білорусі.

Трьом чоловікам повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Вони можуть потрапити до в’язниці на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.