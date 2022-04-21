Отчаялись в миссии “освободителей”: российские военные думают о дезертирстве

Все больше военнослужащих страны-агрессора начинают понимать, что они не могут завоевать Украину. Захватчики отчаялись в своей миссии так называемых “освободителей” и хотят лишь вернуться в Россию живыми.

Об этом идет речь в переписке российского оккупанта со своим знакомым, копию которой удалось получить Службе безопасности Украины.

– Успехов нет, по сути. Только кучу пацанов потеряли и технику. А захватить город или поселок какой-нибудь нормально не получается. Куда зашли — то местные сильно против нас, — пожаловался своему знакомому российский солдат.

На вопрос своего товарища о делах захватчика, тот начинает тролить себя смайликами и пишет о попытке “освобождения всех”.

По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%, из-за чего он начал всерьез думать о дезертирстве, а выплаты за ранение его совсем не мотивируют.

– За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже убежал! Никаких денег не стоит оно. Украину не удастся завоевать, — считает российский солдат.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что это правильный вывод. По мнению СБУ, Украина обязательно победит полномасштабную российскую агрессию.