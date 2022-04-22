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Факты / Украина / Общество

СБУ предупредила о возможных провокациях врага на Пасху

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Великодні кошики

Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в Пасху из-за возможных провокаций врага.

Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

— Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии РФ. И заранее переводят ответственность за них на представителей “националистических объединений”, сообщает пресс-служба СБУ.

Там отмечают, что подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации во время одного из самых больших христианских праздников – Пасхи.

Именно поэтому в СБУ призвали украинцев быть особенно бдительными в этот период. Для того чтобы Пасха прошла безопасно, в СБУ и Нацполиции заверили, что приложат для этого максимум усилий.

— Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов, — подчеркнули в СБУ.

Правоохранители советуют верующим воздержаться от массовых скоплений в культурных зданиях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также призвали соблюдать правила комендантского часа, установленного в каждом регионе.

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Комендантский час в Украине на Пасху 2022: как будут работать церкви в областях

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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