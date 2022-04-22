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Факти / Україна / Суспільство

СБУ попередила про можливі провокації ворога на Великдень

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Великодні кошики

Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень  через можливі провокації ворога.

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

— Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників “націоналістичних об’єднань”, – повідомляє пресслужба СБУ.

Там зазначають, що підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації під час одного з найбільших християнських свят – Великодня.

Саме тому в СБУ закликали українців бути особливо пильники у цей період. Для того, щоб Великдень минув безпечно, в СБУ та Нацполіції запевнили, що докладуть для цього максимум зусиль.

— Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів, – наголосили в СБУ.

Правоохоронці радять вірянам утриматися від масових скупчень у культурних спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також закликали дотримуватися правил комендантської години, встановленої у кожному регіоні.

Читайте
Комендантська година в Україні на Великдень 2022: як працюватимуть церкви в областях

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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