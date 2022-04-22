Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень через можливі провокації ворога.

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

— Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників “націоналістичних об’єднань”, – повідомляє пресслужба СБУ.

Там зазначають, що підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації під час одного з найбільших християнських свят – Великодня.

Саме тому в СБУ закликали українців бути особливо пильники у цей період. Для того, щоб Великдень минув безпечно, в СБУ та Нацполіції запевнили, що докладуть для цього максимум зусиль.

— Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів, – наголосили в СБУ.

Правоохоронці радять вірянам утриматися від масових скупчень у культурних спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також закликали дотримуватися правил комендантської години, встановленої у кожному регіоні.