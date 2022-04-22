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Факты / Украина / Общество

Как будет работать Новая почта на Пасху 2022 — график отделений

Юля Захарченко редактор ленты
Нова пошта

Новая почта обнародовала график работы отделений на Пасху 2022 года. В субботу, 23 апреля, компания будет работать в обычном режиме.

Согласно сообщению, в воскресенье, 24 апреля, отделение и адресное доставление посылок Новой почты не будут работать, однако на следующий день компания вернется в привычный график.

В понедельник, 25 апреля, Новая почта будет работать в обычном режиме – клиенты могут заказать адресную или доставку товаров на отделение.

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно на сайте Новой почты. Ситуация может меняться, поэтому в компании посоветовали следить за новостями.

В компании отметили, в субботу, 23 апреля, отделения в Запорожье временно меняют график работы и работают до 16:00 через комендантский час.

В открытых отделениях можно отправить и получить посылки на территории Украины и за границей. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи в Украине в чемоданах или коробках до 30 кг – за 120 грн. Также сейчас работает специальная скидка -40% на доставку шин и дисков.

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Комендантский час в Украине на Пасху 2022: как будут работать церкви в областях

Источник: Новая почта

Фото: Новая почта

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