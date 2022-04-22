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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме Нова пошта на Великдень 2022 – графік відділень

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нова пошта

Нова пошта оприлюднила графік роботи відділень на Великдень 2022. У суботу, 23 квітня, компанія працюватиме у звичайному режимі.

Згідно з повідомленням, у неділю, 24 квітня, відділення та адресне доставлення посилок Нової пошти не працюватимуть, проте наступного дня компанія повернеться до звичного графіку.

У понеділок, 25 квітня, Нова пошта працюватиме у звичайному режимі – клієнти можуть замовити адресне або доставлення товарів на відділення.

Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна сайті Нової пошти. Ситуація може змінюватися, тому в компанії порадили стежити за новинами.

У компанії зазначили, у суботу, 23 квітня, відділення у Запоріжжі тимчасово змінюють графік роботи та працюють до 16:00 через комендантську годину.

У відкритих відділеннях можна відправити та отримати посилки на території України та за кордоном. До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі в Україні у валізах або коробках до 30 кг – за 120 грн. Також зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.

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Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта

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