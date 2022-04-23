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Факты / Украина / Общество

Когда начнется комендантский час в Пасхальную ночь в областях Украины

Юля Захарченко редактор ленты
годинник

В Пасхальную ночь 2022 в большинстве областей Украины продлится комендантский час. Он начнется вечером 23 апреля и завершится утром 24 апреля.

Комендантский час с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля продлится в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

В некоторых регионах она начнется позже — с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля комендантский час продлится в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.

В Пасхальную ночь состоится онлайн-трансляция богослужений:

  • 23 апреля в 23:30 – Богослужение Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве;
  • 23 апреля в 23:30 – прямая трансляция национального марафона единых новостей UAразом и общественный телеканал UA:Культура;
  • 24 апреля в 07:30 – Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве;
  • 24 апреля в 07:30 – прямая трансляция национального марафона единых новостей UAразом и общественный телеканал UA:Культура.
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Фото: Dreamstime

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